Digital Wave-2025: технологии, тренды и люди

В Алматы в четвертый раз прошла одна из крупнейших digital-конференций Центральной Азии — Digital Wave-2025.

Мероприятие, на котором выступило 46 спикеров из шести стран, посетило свыше 500 участников. Онлайн-трансляция конференции набрала более 45 000 просмотров. В течение дня лидеры и эксперты рекламной и маркетинговой индустрий обсуждали, как технологии трансформируют маркетинг, бизнес и поведение потребителей, делились свежими исследованиями, кейсами и аналитикой.

Одним из самых ожидаемых моментов стала церемония вручения награды Digital Jedi-2025. Звание лучшего digital-специалиста года получил Алексей Радиванович, Country Director Admixer Media — за вклад в развитие отрасли, инновационный подход и выдающиеся результаты.

Конференция стала площадкой для живого диалога, где эксперты не просто говорили о будущем — они его формировали.

Цифровая реальность Казахстана

На конференции были представлены интересные и полезные данные и исследования. Так, согласно Обзору рынка цифровой рекламы, подготовленному Digital Community Центрально-Азиатской Рекламной Ассоциации (ЦАРА), на сегодняшний день digital уверенно удерживает позицию медиа № 1 по объему в Казахстане, достигнув 53%.

Особенно быстро растет интерес к коротким видео: Reels, TikTok, Shorts.

Что важно знать:

— 73% пользователей проводят в Интернете более трех часов в день.

— 87% пользователей заходят в Интернет минимум два раза в день.

— 73% смотрят онлайн-видео несколько раз в неделю и чаще.

— 59% смотрят видео каждый день.

— 45% смотрят YouTube.

— Каждый второй интернет-пользователь совершает покупки онлайн хотя бы раз в месяц.

— Средний возраст интернет-пользователя — 29 лет.

— Казахоязычные пользователи предпочитают контент на родном языке.

Также впервые была представлена уникальная аналитика использования мобильных приложений в Казахстане компанией K Research Central Asia (официальный партнер KANTAR в регионе).

Согласно ей:

— Казахстанцы проводят в смартфоне 4+ часа в день, чаще всего — в WhatsApp, YouTube и Instagram.

— Самая активная аудитория — 35-44 лет.

— Пик активности — по средам, а самая низкая активность фиксируется по воскресеньям.

— 86% времени использования приходится на ТОП-5 категорий — видео, мессенджеры, социальные сети, игры, e-com и финтех.

ИИ — не угроза, а партнер

Один из самых ожидаемых блоков на Digital Wave 2025 был посвящен использованию искусственного интеллекта в рекламной индустрии. Спикеры представили реальные кейсы, инструменты и подходы, которые уже сегодня меняют медиапланирование, креатив и поисковую рекламу.

На мероприятии представили уникальный проект — кейс Forte Premier, который стал ярким примером того, как искусственный интеллект помогает и меняет правила игры в рекламной индустрии. Видеоролик для этой кампании создан всего за две с половиной недели (с момента запроса).

Участники конференции отметили, что 67% маркетологов уже используют ИИ. Он помогает брендам автоматизировать рекламу, подбирать аудиторию и создавать креативы.

Было отмечено, что искусственный интеллект не уничтожит индустрию, а избавит ее от рутинных задач. Главное — научиться работать по-новому: думать шире, учиться быстрее и быть полезными там, где машины не справятся. А рекламная индустрия перейдет от роли тактического поставщика к роли стратегического консультанта уровня «Большой Четверки», но с фокусом на маркетинг и рекламу.

Агентство ZimaBlue представило эксклюзивное исследование, подготовленное специально к Digital Wave-2025, которое стало первым масштабным замером отношения потребителей к использованию искусственного интеллекта в рекламе и маркетинге.

Результаты показали, что ИИ уже прочно вошел в повседневность, но доверие к нему формируется постепенно и неоднородно.

— Большинство опрошенных относятся к ИИ нейтрально, но молодёжь — более открыта.

— Женщины чаще доверяют ИИ.

— Самые популярные технологии — чат-боты и голосовые помощники.

— Астана — самый скептичный регион, Кокшетау — наоборот, доверяет, но не делится данными.

— Молодые люди спокойно используют ИИ и готовы к гибридному обслуживанию: сначала бот, потом человек.

Маркетплейсы = новые рекламные платформы

На Digital Wave эксперты рассказали, как маркетплейсы в Казахстане превращаются в полноценные рекламные платформы. Бренды уже не просто размещают товары — они выстраивают стратегии, влияют на выбор покупателей и используют аналитику для роста.

— E-commerce занимает 14% розничной торговли и растет — за год на 30%.

— Основные категории: техника, одежда, продукты и косметика.

Но есть проблема — маркетплейсы неохотно делятся данными о продажах. Это мешает агентствам точно оценивать эффективность рекламы. В соседних странах, например в Узбекистане и России, площадки уже открывают статистику — и это помогает бизнесу расти быстрее.

Telegram выходит на рекламный рынок Казахстана

На мероприятии прозвучала новость — Telegram готовится к запуску рекламных кабинетов с таргетингом на Казахстан. Для локального рынка это означает появление нового инструмента продвижения, сочетающего низкую конкуренцию, доступные CPM и возможность точного взаимодействия с аудиторией.

С запуском кабинетов на Казахстан бренды получат полный набор инструментов: таргетинг по каналам, ботам, поисковым результатам и интересам, ретаргетинг по номерам телефонов, поддержку пикселя и внешних ссылок. Рекламу можно будет размещать на казахском и русском языках, а модерация станет быстрее благодаря прямой поддержке со стороны Telegram.

Инфлюенсерам доверяют и следуют их советам

Инфлюенс-маркетинг — это уже далеко не про «договориться с блогером», а про умные технологии, доверие и точные результаты.

На Digital Wave эксперты рассказали, как инфлюенсеры стали частью цифровой экосистемы.

- 69% людей доверяют им больше, чем брендам.

- 49% совершают покупки по их совету.

- 91% поколения зумеров открыли что-то новое через TikTok.

- Бренды используют инфлюенсеров для роста продаж.

Red Flags на работе: Gen Z vs Gen Y

А еще на конференции состоялась яркая и провокационная дискуссия — «Битва поколений: Red Flags на рабочем месте глазами Gen Z и Gen Y». Представители двух поколений открыто обсудили, что для них является неприемлемым на работе, и как по-разному они воспринимают рабочую среду.

Digital Wave-2025 показал, что цифровой маркетинг в Казахстане стремительно развивается и выходит на новый уровень зрелости. ИИ, короткие видео, маркетплейсы, соцсети и инфлюенсеры становятся ключевыми инструментами для брендов, стремящихся к эффективности и персонализации. Будущее отрасли — за гибкими стратегиями, данными и технологиями, которые помогают не просто продавать, а выстраивать доверие.