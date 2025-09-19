Следите за новостями

    Стартует пилотный проект по цифровизации госуслуг в сфере СЭС

    Теперь некоторые услуги будут предоставляться автоматически, без необходимости дополнительных обращений со стороны физических и юридических лиц.

    19 сентября 2025 14:00, Profit.kz
    С января 2026 года будет запущен пилотный проект по проактивному оказанию государственных услуг в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения на основе цифровых решений. Реализация проекта проходит на базе информационно-аналитической системы «Smart Data Ukimet».

    В рамках пилота предусмотрена безопасная интеграция государственных и частных информационных систем, надежная защита персональных данных, предоставление услуг в проактивном формате — удобно и без лишних шагов для граждан.

    Кроме того, со следующего года оказание ряда услуг будет осуществляться в безбумажном формате через веб-портал электронного правительства: выдача сертификата специалиста в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения; выдача санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии объектов высокой эпидемиологической значимости требованиям нормативных актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения; выдача санитарно-эпидемиологического заключения по объектам проектов нормативной документации по предельно допустимым выбросам и предельно допустимым сбросам вредных веществ и физических факторов в окружающую среду, зонам санитарной охраны и санитарно-защитным зонам, на новые виды сырья, продукции нормативным правовым актам в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения; выдача разрешения на обращение с патогенными биологическими агентами и продуктами к нему.

    Срок реализации пилотного проекта — 12 месяцев.

    Внедрение цифровых решений сделает получение государственных услуг быстрее, удобнее и доступнее для населения.

