Стартует пилотный проект по цифровизации госуслуг в сфере СЭС

Теперь некоторые услуги будут предоставляться автоматически, без необходимости дополнительных обращений со стороны физических и юридических лиц.

С января 2026 года будет запущен пилотный проект по проактивному оказанию государственных услуг в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения на основе цифровых решений. Реализация проекта проходит на базе информационно-аналитической системы «Smart Data Ukimet».

В рамках пилота предусмотрена безопасная интеграция государственных и частных информационных систем, надежная защита персональных данных, предоставление услуг в проактивном формате — удобно и без лишних шагов для граждан.

Кроме того, со следующего года оказание ряда услуг будет осуществляться в безбумажном формате через веб-портал электронного правительства: выдача сертификата специалиста в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения; выдача санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии объектов высокой эпидемиологической значимости требованиям нормативных актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения; выдача санитарно-эпидемиологического заключения по объектам проектов нормативной документации по предельно допустимым выбросам и предельно допустимым сбросам вредных веществ и физических факторов в окружающую среду, зонам санитарной охраны и санитарно-защитным зонам, на новые виды сырья, продукции нормативным правовым актам в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения; выдача разрешения на обращение с патогенными биологическими агентами и продуктами к нему.

Срок реализации пилотного проекта — 12 месяцев.

Внедрение цифровых решений сделает получение государственных услуг быстрее, удобнее и доступнее для населения.