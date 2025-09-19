Казахстанцам начали массово блокировать счета из-за налоговой

С 19 августа многие налогоплательщики получили уведомления о несуществующей налоговой задолженности.

Об этом сообщила налоговый консультант Рабиям Серикбаева. По ее словам, со 2 сентября налоговые органы направляют по этим уведомлениям распоряжения о приостановлении расходных операций по кассе (предпринимателям запрещают тратить деньги из кассы). А с 15 сентября — уже распоряжения о приостановлении расходных операций по банковским счетам (блокировка счета). Причем после подачи жалобы либо личного обращения в УГД ограничения снимаются, передает Курсив.

Кроме того, с 12 сентября в Кабинет налогоплательщика поступают пустые уведомления по результатам камерального контроля по запуску КА3 и «иной документ» по запуску OO2. Налогоплательщики не имеют возможности представить пояснения по пустым уведомлениям, однако есть риски блокировки счетов в дальнейшем.

«Направляем жалобы на пустые уведомления», — написала эксперт.