Минтруда будет применять ИИ при проактивном назначении АСП

Министерство труда и социальной защиты населения РК ведет системную работу по цифровизации услуг в социально-трудовой сфере. В том числе — в части внедрения ИИ.

«На сегодняшний день мы „обучаем“ ИИ при помощи модели Random Forest Classifier, это один из наиболее эффективных алгоритмов машинного обучения, позволяющий получать более точные и устойчивые результаты за счет объединения множества решающих факторов при назначении, это позволит автоматически определять право на получение АСП. Сейчас уже проведена комплексная валидация модели, достигнут уровень точности свыше 90%, что подтверждает ее готовность к внедрению», — сообщил вице-министр труда и социальной защиты населения Олжас Анафин.

В ближайшее время технология будет запущена в пилотном режиме для рассмотрения новых заявлений на АСП. Во время пилотного запуска будет осуществляться сбор статистики по решениям модели ИИ.

На первом этапе решения ИИ будут носить рекомендательный характер для местных исполнительных органов, с последующим рассмотрением возможности их использования как одного из критериев принятия решений.

Второй этап проекта предусматривает расширение возможностей модели за счет применения технологии «компьютерного зрения». На этом этапе предполагается включение анализа визуальных данных: фото- и видеоматериалов, предоставляемых в рамках заявлений. Это позволит учитывать не только текстовую информацию, но и визуальные признаки, повышающие объективность оценки уровня благосостояния семьи и условий проживания. Новые данные будут использованы для дообучения модели, с целью повышения точности ее решений.

Третий этап проекта предполагает на основе всестороннего анализа предлагать детальный план по выводу семей из трудной жизненной ситуации как на уровне региона, района, так и на уровне конкретной семьи.