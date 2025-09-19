Данные о воде и гидросооружениях оцифруют к 2026 году

Планируется оцифровка данных по поверхностным и подземным водам, гидротехническим сооружениям и другим водохозяйственным объектам.

В настоящее время разрабатывается Национальная информационная система водных ресурсов. Она направлена на обеспечение прозрачности и автоматизацию аналитической поддержки при принятии решений в сфере водопользования и охраны водных ресурсов. Подробнее о ней рассказал вице-министр водных ресурсов и ирригации РК Аслан Абдраимов.

Ключевыми целями системы являются не только цифровизация и оптимизация процессов управления водными ресурсами, но и обеспечение мониторинга состояния водных объектов в режиме реального времени. Также это обеспечит прогнозирование и анализ использования водных ресурсов на краткосрочную и долгосрочную перспективы и интеграцию с государственными информационными базами данных, что, в свою очередь, позволит реализовать комплексный подход к управлению.

По итогам внедрения системы ожидается создание единой цифровой платформы для учета и управления водными ресурсами, устранение дублирования данных за счет интеграции с государственными системами. Вместе с тем важным результатом спикер назвал повышение прозрачности, эффективности использования водных ресурсов и усиление аналитической и прогностической составляющей для предотвращения кризисов, связанных с нехваткой воды или чрезвычайными ситуациями.

В рамках внедрения системы предусмотрена оцифровка данных по поверхностным и подземным водам, гидротехническим сооружениям и другим водохозяйственным объектам. В дальнейшем планируется применение искусственного интеллекта и данных космического мониторинга, что позволит составлять водный баланс страны, определять реальные потребности, анализировать и мониторить использование водных ресурсов по всей стране.

«Проект по созданию национальной системы водных ресурсов планируется завершить в конце 2026 года», — уточнил вице-министр.

Он добавил, что финансирование предусмотрено в рамках грантовых средств Фонда цифровых инициатив Евразийского банка развития.

Напомним — 10 октября в Алматы пройдет конференция PROFIT Infrastructure Day, посвященная умной инфраструктуре — от офиса до страны.