Минздрав запустил пилотный проект «Онлайн-медицина» для жителей села

Онлайн-медицина станет важным этапом цифровой трансформации системы здравоохранения.

Министерство здравоохранения РК запустило пилотный проект «Онлайн-медицина», направленный на обеспечение сельских и отдаленных регионов качественной медицинской помощью. Главная цель проекта — внедрение телемедицинских технологий, которые позволят жителям села получать дистанционные консультации квалифицированных профильных специалистов, проходить онлайн-диагностику, получать своевременное лечение и медицинское наблюдение при необходимости.

Проект охватывает 8 регионов страны: Акмолинскую, Актюбинскую, Алматинскую, Атыраускую, Жамбылскую, Западно-Казахстанскую, Карагандинскую области и город Астану. В пилоте участвует 100 медицинских организаций. Координатором выступает Национальный научный центр развития здравоохранения им. Салидат Каирбековой.

Ожидаемые результаты: повышение качества и доступности медпомощи в селах; сокращение сроков ожидания консультаций и лечения; улучшение показателей здоровья населения; равный доступ к медицинским услугам вне зависимости от места проживания.

Онлайн-медицина станет важным этапом цифровой трансформации системы здравоохранения и позволит жителям сел получать помощь врачей без выездов за пределы районов проживания.

Напомним — 5 декабря в Алматы пройдет конференция PROFIT Healthcare Day, посвященная информационным технологиям в здравоохранении.