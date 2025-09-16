Сообщать о доходах граждан в налоговую по форме 250 и 270 будут финорганизации

Обсуждение проекта приказа продлится до 23 сентября 2025 года на портале «Открытые НПА».

Министерство финансов РК разработало и вынесло на обсуждение проект приказа «О некоторых вопросах представления в орган государственных доходов страховыми (перестраховочными) организациями, страховыми брокерами, брокерами, организациями, осуществляющими деятельность по ведению системы реестров держателей ценных бумаг, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, участником Международного финансового центра „Астана“, имеющим лицензию на осуществление деятельности по управлению заемной краудфандинговой платформой, кредитными бюро сведений, необходимых для налогового администрирования физических лиц, у которых возникла обязанность по представлению налоговой отчетности об активах и обязательствах и о доходах и имуществе», передает Uchet.kz.

Проектом разработаны правила предоставления в орган государственных доходов информации о доходах физических лиц, у которых возникла обязанность по предоставлению налоговой отчетности об активах и обязательствах (форма 250) и о доходах и имуществе (форма 270).

Информация будет предоставляться:

— страховыми (перестраховочными) организациями;

— страховыми брокерами;

— брокерами;

— организациями, осуществляющими деятельность по ведению системы реестров держателей ценных бумаг;

— профессиональными участниками рынка ценных бумаг;

— участниками Международного финансового центра «Астана», имеющими лицензию на осуществление деятельности по управлению заемной краудфандинговой платформой;

— кредитными бюро.

Ожидаемый результат проекта — совершенствование налогового администрирования путем внедрения дистанционных методов контроля, по полученным сведениям, которые позволят выявлять физических лиц, занижающих доходы. Это приведет к увеличению объема поступлений в бюджет и сокращение доли теневой экономики.