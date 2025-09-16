ERG начинает внедрение ИИ в металлургическое производство

Всего планируется внедрить 10 различных ИИ-модулей для управления технологическим процессом.

На Аксуском заводе ферросплавов АО «ТНК „Казхром“», входящим в ERG, стартовал проект по интеграции инструментов ИИ в существующую ИТ-систему управления плавильной печью. В пилотном режиме инициативу разворачивают на базе руднотермической печи 64.

На сегодня завершена первая фаза проекта, в рамках которой провели сбор, выгрузку и аналитику Big Data за последние три месяца. Разработчики увидели большой потенциал в использовании полученных данных для создания рекомендательной ИИ-модели. В перспективе это позволит достичь стабилизации технологического процесса, повышения производительности и энергоэффективности, снижения аварийности и эксплуатационных затрат.

«Сегодня внедрение ИИ в горно-металлургическом комплексе — это уже не тренд, а вопрос конкурентоспособности и промышленной безопасности: лучшие практики мира и страны смещаются от пилотов к устойчивому эффекту на производстве, — отметил руководитель проекта Руслан Ескендиров из научно-исследовательского инжинирингового центра ERG. — Наш подход прагматичный: датчики → данные → модели → измеримые KPI».

В начале этого года в ERG создали проектную команду, в которую вошли представители НИИЦ ERG, BTS (ИТ-дочка ERG), Казхрома, департамента металлургии ERG. За это время команда провела работу по подготовке, выгрузке и аналитике данных из существующих систем. Проект реализуется в партнерстве с технологической компанией, уже внедрившей аналогичные инструменты на зарубежных предприятиях по производству феррохрома. По итогам аналитики Big Data подтверждено: текущий массив технологических данных достаточен для разработки ИИ-модулей, направленных на решение ключевых задач.

Всего планируется внедрить 10 различных ИИ-модулей для управления технологическим процессом. К примеру, только один модуль, прогнозирующий облом электродов печи, поможет значительно сократить простои оборудования и снизить потери.

Следующий шаг — создание цифровых модулей управления и мониторинга работы печи № 64 с последующей интеграцией в действующую автоматизированную систему управления технологическим процессом. В фокусе — предиктивная диагностика, интеллектуальная оптимизация режимов, «мягкие датчики» и рекомендации оператору там, где это уместно. В случае положительного эффекта планируется масштабирование на другие печи.

