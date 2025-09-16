Новые виды цифровых активов введут в Казахстане

Значительный блок поправок законопроекта направлен на модернизацию национальной финансовой инфраструктуры.

Председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова на рассмотрении законопроекта о банковской деятельности в мажилисе сообщила о введении регулирования цифровых финансовых активов, передает Zakon.kz.

Законопроектом предусмотрено три вида таких активов:

— цифровые активы, удостоверяющие права требования на деньги — стейблкоины;

— цифровые финансовые активы, обеспеченные базовым активом;

— финансовые инструменты, эмитируемые в цифровой форме.

«Национальный банк будет регулировать выпуск и обращение стейблкоинов. Вводятся полномочия агентства по установлению требований к выпуску и обращению цифровых активов, обеспеченных базовым активом, и финансовых инструментов, эмитируемых в цифровой форме. Выпуск цифровых финансовых активов будет осуществляться операторами цифровых платформ. Это новые субъекты финансового рынка, деятельность которых будет лицензироваться Национальным банком», — сказала Абылкасымова.

К цифровым финансовым активам будут применяться требования, сопоставимые с установленными для традиционных финансовых инструментов, включая требования к управлению рисками, раскрытию информации и защите прав инвесторов. Это позволит обеспечить прозрачность и надежность их обращения.

«Значительный блок поправок законопроекта направлен на модернизацию национальной финансовой инфраструктуры. Законодательно закрепляется статус цифрового тенге как новой формы национальной валюты. Кроме того, предусматривается усиление регулирования деятельности платежных организаций», — добавила спикер.

