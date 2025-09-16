Банки могут обязать передавать Минфину данные о счетах и остатках физлиц и юрлиц

Обсуждение проекта приказа продлится до 29 сентября 2025 года на портале «Открытые НПА».

Министерство финансов РК разработало и вынесло на обсуждение проект приказа «Об утверждении форм предоставления органу государственных доходов банковскими организациями сведений о наличии банковских счетов и их номерах, остатках и движении денег на этих счетах». Ожидаемым результатом проекта является эффективное выполнение налогового администрирования, своевременное установление лиц, занижающих налогооблагаемый доход, выявление юридических и физических лиц, уклоняющиеся от уплаты налогов, передает Uchet.kz.