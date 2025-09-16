Новая цифровая платформа Smart Cargo: запуск пилотного проекта

Обсуждение проекта приказа продлится до 30 сентября на портале «Открытые НПА».

Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК разработало и вынесло на обсуждение проект приказа «О реализации пилотного проекта по оказанию государственных, таможенных услуг, в рамках автоматизации и оптимизации бизнес-процессов, перевозки и таможенного декларирования товаров, таможенного транзита через территорию Республики Казахстан в ускоренном порядке посредством национальной цифровой платформы Smart Cargo (единое окно)». Проект предусматривает интеграцию всех контрольных и сервисных процедур в одном цифровом пространстве, что значительно сократит время оформления грузов, упростит взаимодействие между участниками внешнеэкономической деятельности и государственными органами, передает Uchet.kz.

Проведение пилота приведет к снижению административных барьеров, уменьшению логистических издержек, ускорению транзитных операций и росту конкурентоспособности Казахстана как транзитного хаба на международных транспортных коридорах.

