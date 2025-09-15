Қазақстанда тұрғын үйді сатып алу-сатудың нотариаттық мәмілелерін онлайн-ресімдеу бойынша пилоттық жоба іске қосылды
«Цифрлық ипотека» ұлттық жобасы шеңберінде Қазақстанда екінші дәрежедегі тұрғын үйді сатып алу-сату бойынша нотариаттық мәмілелерді онлайн-ресімдеудің пилоттық тетігі енгізілді. Енді азаматтарға банкке және нотариусқа барып уақыт жұмсаудың қажеті жоқ, барлық кезеңдерді қашықтан, электрондық форматта өтуге болады, деп хабарлайды ҚР Әділет министрлігі.
Ипотекалық қарызды пайдалана отырып, тұрғын үй сатып алғандар үшін «цифрлық ипотека» сервисі өтінім беруден бастап тіркеу туралы құжаттарды алуға дейін мәмілені толығымен онлайн ресімдеуге мүмкіндік береді. Процестің барлық қатысушылары — банк, нотариус және тіркеуші органдар — қағаз құжат айналымын болдырмайтын бірыңғай цифрлық платформа арқылы өзара іс-қимыл жасайды.
Мәміленің екі тарабы да жүйеде авторизациядан өтеді және өз әрекеттерін электрондық цифрлық қолтаңба көмегімен растайды. Жүйе автоматты түрде: қатысушылардың жеке басын, объектіге меншік құқығының болуын, ауыртпалықтардың, қамауға алудың немесе басқа шектеулердің болмауын тексереді.
Нотариус мәмілені бейнебайланыс арқылы онлайн-форматта куәландырады. Осыдан кейін шарттың электрондық көшірмесі тіркеу үшін «Жылжымайтын мүліктің бірыңғай мемлекеттік кадастры» ақпараттық жүйесіне жіберіледі. Мүліктің жаңа иесі процедураның аяқталғаны туралы хабарлама алады.
Электрондық ресімдеу сервистері мен «цифрлық ипотека» екінші деңгейдегі банктердің платформаларында кезең-кезеңімен енгізіліп, халық арасында белсенді жүргізілетін болады. Бұл жылжымайтын мүлікті сатып алу процесін әр азамат үшін одан да қолжетімді және қауіпсіз етуге мүмкіндік береді.