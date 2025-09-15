В Казахстане запущен пилотный проект по онлайн-оформлению нотариальных сделок купли-продажи жилья

Гражданам больше не нужно тратить время на личные визиты в банк и к нотариусу.

В рамках национального проекта «Цифровая ипотека» в Казахстане внедрен пилотный механизм онлайн-оформления нотариальных сделок по купле-продаже вторичного жилья. Теперь гражданам больше не нужно тратить время на личные визиты в банк и к нотариусу — все этапы можно пройти дистанционно, в электронном формате.

Для тех, кто приобретает жилье с использованием ипотечного займа, сервис «Цифровая ипотека» позволяет оформить сделку полностью онлайн — от подачи заявки до получения документов о регистрации. Все участники процесса — банк, нотариус и регистрирующие органы — взаимодействуют через единую цифровую платформу, исключающую бумажный документооборот.

Обе стороны сделки авторизуются в системе и подтверждают свои действия с помощью электронной цифровой подписи. Система автоматически проверяет личность участников, наличие прав собственности на объект, отсутствие обременений, арестов или других ограничений. Нотариус удостоверяет сделку в онлайн-формате через видеосвязь. После этого электронная копия договора направляется в информационную систему «Единый государственный кадастр недвижимости» для регистрации. Новый владелец получает уведомление о завершении процедуры.

Сервисы электронного оформления и «Цифровая ипотека» будут поэтапно внедряться на платформах банков второго уровня.