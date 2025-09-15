Amanzholov University создает «Умного агронома»

Разработка позволяет с высокой точностью определять показатели почв и культур, что делает управление сельским хозяйством не только технологичным, но и экономически выгодным.

Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова выходит на новый уровень научных исследований. В учебном заведении реализуется проект цифровой системы, который изменит будущее отечественного агропромышленного комплекса, объединяя данные, полученные с дронов, с алгоритмами искусственного интеллекта для анализа состояния земель и посевов.

«В основе нашего проекта — дрон, оснащенный мультиспектральной камерой. Он ведет съемку сразу в пяти спектрах: красном, синем, зеленом, ближнем и среднем инфракрасном. Такой подход позволяет „увидеть“ то, что скрыто от человеческого глаза: уровень влаги в почве, содержание хлорофилла, признаки заболеваний растений или истощения земли. Полученные изображения анализируются искусственным интеллектом. Алгоритм способен различать культуры и сорняки, определять их распространение и даже автоматически формировать карты зараженных участков. Это дает фермерам возможность быстро реагировать — локально обрабатывать проблемные зоны, планировать севооборот или корректировать технологию возделывания», — объяснил научный сотрудник ВКУ им. С. Аманжолова Алмасбек Маулит.

Система помогает рационально использовать удобрения и средства защиты растений, снижая издержки, сократить потери урожая за счет раннего выявления проблемных участков, увеличить прибыльность за счет оптимального выбора культур и сроков посева, а также формировать объективную оценку земель для инвесторов и органов управления. Таким образом, на базе университетской разработки появляется инструмент, который позволяет каждому хозяйству получить детальную «карту здоровья» своих полей.

Качественная цифровая оценка земельных ресурсов обеспечивает прозрачность рынка. Инвесторы получают достоверные данные, государство — эффективное налогообложение, а фермеры — возможность привлекать финансирование под реальные показатели. Проект Amanzholov University, напрямую работая на достижение этих целей, превращает абстрактные показатели плодородия почвы в конкретные цифры и прогнозы, понятные как агроному, так и инвестору.

