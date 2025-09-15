В ЕАЭС запустят сервис для поиска информации об объектах промышленной собственности

Он обеспечит создание общего информационного ресурса, который объединит сведения о товарных знаках, знаках обслуживания, географических указаниях и наименованиях мест происхождения товаров.

Совет Евразийской экономической комиссии одобрил и направил в страны Евразийского экономического союза для прохождения процедур, необходимых для подписания, проект Соглашения о создании сервиса для поиска информации об объектах промышленной собственности, охраняемых в странах ЕАЭС. Документ подготовлен в рамках реализации Стратегии-2025.

Новый сервис обеспечит создание общего информационного ресурса, который объединит сведения о товарных знаках, знаках обслуживания, географических указаниях и наименованиях мест происхождения товаров, охраняемых в Армении, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане и России. Основная цель — предоставить правообладателям, бизнесу, патентным поверенным и государственным органам удобный и быстрый доступ к информации по принципу «одного окна».

«Этот сервис — не просто техническое решение, это прямое вложение в защиту инноваций и добросовестной конкуренции на пространстве всего Союза. Он позволит значительно сократить время и финансовые издержки при проверке уникальности товарного знака или наименования места происхождения товара перед его регистрацией, а также повысит прозрачность и эффективность защиты прав интеллектуальной собственности», — прокомментировал документ министр по экономике и финансовой политике ЕЭК Бахыт Султанов.

Формирование и техническую поддержку общего информационного ресурса, который будет доступен всем заинтересованным пользователям на безвозмездной основе, будет обеспечивать Евразийская экономическая комиссия