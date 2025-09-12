А. Әлназарова ҚХР делегациясымен денсаулық сақтау саласындағы бірлескен бастамаларды талқылады
Ведомство басшысы Қазақстан мен Қытай тату көршілік, стратегиялық әріптестік және көпжылдық ынтымақтастық қарым-қатынастарын байланыстыратынын атап өтті.
ҚР Денсаулық сақтау министрі Ақмарал Әлназарова Хуанжан медициналық орталығынан Shanghai Maijieke Investment Management Co., Ltd компаниясының өкілдерімен кездесу өткізді. Келіссөздер барысында тараптар денсаулық сақтау саласындағы ынтымақтастықты дамыту перспективаларын талқылады.
Бүгінгі таңда екі елдің де медицина ғылымын дамытуға, цифрландыруға, денсаулық сақтау инфрақұрылымын жаңғыртуға және инновациялық технологияларды енгізуге ерекше назар аударылуда.
«Біз медициналық жабдықтарды қалпына келтіру және жаһандық сауда бойынша бірегей үлгіні жүзеге асыратын сіздерің компанияңыздың үлкен әлеуетін атап өтеміз. Қазақстан медициналық технологияларды жаңартуға және ұтымды пайдалануға мүдделі және біз сервистік қызмет көрсету және кадрларды даярлау орталықтарын дамытуға бағытталған бірлескен жобаларды қарауға дайынбыз», — деді министр.
Кездесу қорытындысы бойынша тараптар Қазақстанның денсаулық сақтау саласында цифрлық технологияларды қолдану, медициналық жабдықтарды жеткізу, денсаулық сақтау нысандарын салу жөніндегі бірлескен іс-шараларды іске асыру, медициналық қалдықтарды жою бөлігінде Қытай тәжірибесін қолдану және т. б. мәселелерде ынтымақтастықты дамыту ниетін растады.