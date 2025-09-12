Китайская компания поможет в цифровизации казахстанской медицины

Министр здравоохранения РК Акмарал Альназарова провела встречу с представителями компании Shanghai Maijieke Investment Management из медицинского центра Хуанжань.

В ходе переговоров стороны обсудили перспективы сотрудничества в сфере здравоохранения. Глава ведомства отметила, что Казахстан и Китай связывают давние отношения добрососедства, стратегического партнерства и многолетнего сотрудничества. Сегодня особое внимание обеих стран уделяется развитию медицинской науки, цифровизации, модернизации инфраструктуры здравоохранения и внедрению инновационных технологий.

«Казахстан заинтересован в обновлении и рациональном использовании медицинских технологий, и мы готовы рассматривать совместные проекты, направленные на развитие центров сервисного обслуживания и подготовки кадров», — сказала министр.

По итогам встречи стороны подтвердили намерение развивать сотрудничество в вопросах применения цифровых технологий в здравоохранении Казахстана, поставок медицинского оборудования, совместного строительства объектов здравоохранения, применения китайского опыта в части уничтожения медицинских отходов и др.

Напомним — 5 декабря в Алматы пройдет конференция PROFIT Healthcare Day, посвященная информационным технологиям в здравоохранении РК.