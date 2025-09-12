Technodom нарастил прибыль на 30%

Компания заработала 387,7 млн тенге в 2024 году.

Оптовый и розничный продавец аудио, видео, бытовой и другой техники Technodom Operator (работает под брендом Technodom.kz) в 2024 году заработал 387,7 млн тенге чистой прибыли. Год к году показатель вырос на 89,3 млн тенге, или 29,9%. Выручка по договорам с покупателями компании снизилась на 16%, до 232,1 млрд тенге, себестоимость реализованной продукции — на 18,7%, до 174 млрд. В итоге валовая прибыль снизилась на 4 млрд тенге — до 58,1 млрд тенге, передает Курсив.

Влияние на рост чистой прибыли Technodom Operator оказало уменьшение расходов по реализации продукции на 3,7 млрд тенге, или 6,1%, до 56,8 млрд тенге. Также свою роль сыграли прочие доходы компании, в том числе доходы от выбытия активов — год к году значение выросло на 4,1 млрд тенге.

Активы Technodom Operator год к году выросли на 11,5 млрд тенге, до 138,6 млрд. Обязательства — до 114,7 млрд, на 11,5 млрд тенге.