В Яндекс Go появилась единая лента рекомендаций от разных сервисов супераппа
Лента рекомендаций поможет удобнее выполнять повседневные задачи и быстрее находить то, что может быть полезно прямо сейчас.
В Яндекс Go появилась лента персонализированных рекомендаций. Новая опция позволит пользователю видеть предложения от разных сервисов в едином интерфейсе, сокращая время на поиск нужных товаров и услуг. Она объединит предложения от сервисов Еда, Лавка (Алматы и Астана), Афиша и Музыка.
Лента рекомендаций поможет удобнее выполнять повседневные задачи в супераппе и быстрее находить то, что может быть полезно прямо сейчас, например:
— продукты для семейного ужина из Лавки всего в один клик;
— доставка блюд из ресторанов в Еде;
— билеты на концерт или спектакль в Афише;
— новые музыкальные треки с аудиопревью в Музыке.
Все рекомендации формируются индивидуально для каждого пользователя с учетом его предпочтений и активности в сервисах. Лента уже доступна на главном экране приложения Яндекс Go.