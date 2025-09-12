В Яндекс Go появилась единая лента рекомендаций от разных сервисов супераппа

Лента рекомендаций поможет удобнее выполнять повседневные задачи и быстрее находить то, что может быть полезно прямо сейчас.

В Яндекс Go появилась лента персонализированных рекомендаций. Новая опция позволит пользователю видеть предложения от разных сервисов в едином интерфейсе, сокращая время на поиск нужных товаров и услуг. Она объединит предложения от сервисов Еда, Лавка (Алматы и Астана), Афиша и Музыка.

Лента рекомендаций поможет удобнее выполнять повседневные задачи в супераппе и быстрее находить то, что может быть полезно прямо сейчас, например:

— продукты для семейного ужина из Лавки всего в один клик;

— доставка блюд из ресторанов в Еде;

— билеты на концерт или спектакль в Афише;

— новые музыкальные треки с аудиопревью в Музыке.

Все рекомендации формируются индивидуально для каждого пользователя с учетом его предпочтений и активности в сервисах. Лента уже доступна на главном экране приложения Яндекс Go.