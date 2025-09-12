Алиса алғаш рет «Қайрат» — «Ақтөбе» футбол матчын өткізеді
AI-көмекші Алиса алғаш рет Қазақстан Премьер-лигасының жетекші матчы ретінде өнер көрсетеді.
Ол 14 қыркүйекте Алматы қаласының Орталық стадионында өтетін «Қайрат» — «Ақтөбе» командалары арасындағы ойынға қосылады. Алисамен бірігу Yandex Qazaqstan компаниясының «Қайрат» ФК және Қазақстан футбол федерациясымен (ҚФФ) стратегиялық әріптестігінің бір тетігі болады.
Ойын барысында Алиса кәсіби жүргізушілерге қосылады: ол көрермендерді қазақ және орыс тілдерінде қарсы алып, «Қайраттың» бастапқы құрамымен таныстырады. Үзіліс кезінде AI-көмекші әнші Yenlik-тің стадионда Яндекс Музыка қолданбасында шыққан жаңа альбомының премьерасымен эксклюзивті өнерін жариялайды. Соңғы финалдық ысқырықтан кейін Алиса кездесуді қорытындылайды.
Бұған дейін, осы жылдың мамыр айында, Қазақстан футбол федерациясы елдегі футболды қолдауға бағытталған Yandex Qazaqstan компаниясымен ынтымақтастық туралы хабарлаған болатын. Компания ҚФФ-тың, Қазақстан Премьер-лигасының, сондай-ақ Қазақстан ұлттық құрамасының ресми серіктесі атанды.