Алиса впервые проведет футбольный матч «Кайрат» — «Актобе»

AI-ассистент Алиса впервые выступит в роли ведущего матча Премьер-лиги Казахстана между командами «Кайрат» — «Актобе», который состоится 14 сентября на Центральном стадионе Алматы. Интеграция с Алисой — частью стратегического партнерства Yandex Qazaqstan с ФК «Кайрат» и Казахстанской федерацией футбола (КФФ).

Во время игры Алиса присоединится к профессиональным ведущим: на казахском и русском языках она поприветствует зрителей и представит стартовый состав «Кайрата». В перерыве AI-ассистент объявит эксклюзивное выступление на стадионе певицы Yenlik с премьерой нового альбома в Яндекс Музыке. После финального свистка Алиса подведет итоги встречи. Трансляция матча будет доступна на Кинопоиске в прямом эфире.

Ранее, в мае этого года, Казахстанская федерация футбола объявила о сотрудничестве с компанией Yandex Qazaqstan, направленном на поддержку футбола в стране. Компания стала официальным партнером КФФ, Казахстанской премьер-лиги, а также национальной сборной Казахстана.