Более 50 тыс. рекомендаций вакансий дал ИИ на портале Enbek.kz

В рамках реализации поручения Главы государства Министерством труда и социальной защиты населения РК на электронной бирже труда Enbek.kz был реализован функционал по автоматическому определению вакансий для соискателей с использованием искусственного интеллекта. По состоянию на 1 сентября сформировано свыше 50 тыс. рекомендаций.

Применяемая модель ИИ анализирует резюме и вакансии, подбирая рекомендации с учетом требуемой профессии или группы профессий, а также таких параметров, как ожидаемая заработная плата, регион проживания и профессиональные навыки. При этом применяются современные технологии обработки естественного языка и машинного обучения.

Проект направлен на автоматизацию процесса анализа резюме и вакансий, что значительно ускорило поиск подходящих кандидатов для работодателей и уменьшило ручной труд. Обработка резюме занимает менее 2 секунд, а время подбора вакансий вручную сократилось на 80%. В дальнейшем ожидается, что применение ИИ позволит ускорить поиск работы на 90%.