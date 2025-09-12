Академия правосудия внедряет ИИ при подготовке судей

Идет интеграция современных цифровых решений в образовательный процесс.

В настоящее время принята и реализуется Концепция развития Академии правосудия при Высшем Судебном Совете РК на 2025–2027 годы. Так, впервые реализованы новые учебные планы по профильной и вновь открывшейся научно-педагогической магистратуре, получена государственная лицензия на реализацию образовательных программ докторантуры по направлению «Право». Об этом сообщила заведующая отделом судебного образования и организации квалификационного экзамена Аппарата Высшего Судебного Совета РК Аида Кайжакпарова на пресс-конференции в СЦК.

Спикер отметила, что открытие докторантуры в Академии правосудия стало возможным благодаря глубокой и детальной проработке всех необходимых аспектов. Этот масштабный шаг является историческим, поскольку он впервые открыл для судей и юристов новые карьерные и научные перспективы.

Помимо послевузовского образования особое внимание уделяется вопросам повышения квалификации действующих судей. С начала текущего года впервые внедрены индивидуализированные курсы для судей, максимально адаптированные к их практическим запросам. Вместе с тем, многие международные организации, а также зарубежные партнеры проявили интерес к Академии.

«Имеется практика, когда страны ближнего зарубежья после посещения Совета и Академии правосудия изучают наш опыт и берут его за основу для создания у себя аналогичных вузов по подготовке судейских кадров», — подчеркнула она.

По словам спикера, недавнее Послание Главы государства задало ориентиры не только для всего общества, но и для Высшего судебного Совета и Академии правосудия.

«Поддерживая стратегический курс Президента нашей страны при поддержке Совета, Академия уже начала интеграцию современных цифровых решений в образовательный процесс. Создана и внедряется новая информационная система для комплексной автоматизации учебного процесса. Одновременно в Академии уже прорабатывается вопрос внедрения технологий искусственного интеллекта как в образовательный процесс, так и в моделирование судебных процессов и анализ правоприменительной практики. Все это направлено на то, чтобы будущие судьи не только соответствовали высоким профессиональным требованиям, но и были готовы к работе в условиях стремительного цифрового прогресса», — заявила она.

Также в текущем месяце впервые в истории Академии будет проведена государственная аттестация.

Напомним — 21 ноября в Алматы пройдет конференция PROFIT Education Day, где будут обсуждаться информационные технологии в сфере образования РК.