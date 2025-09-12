Astana Hub и АКФ «Парк инновационных технологий» объединяют

Следите за новостями

    Законопроект о поддержке инноваций в РК одобрил сенат.

    12 сентября 2025 11:00, Profit.kz
    Рубрики: Бизнес, Общество

    11 сентября 2025 года депутаты Сената Парламента РК одобрили изменения в законодательство по вопросам поддержки инновационной деятельности и государственной статистики. Документ включает поправки в Гражданский, Предпринимательский кодексы и восемь профильных законов, передает Uchet.kz.

    Закон направлен на:

    — объединение Astana Hub и АКФ «Парк инновационных технологий»
    — реформирование системы финансирования
    — развитие Единого окна для инноваторов и усиление венчурного рынка.

    Одним из ключевых элементов является создание Единого окна национальной инновационной системы, включающего цифровые инструменты поддержки инноваторов, бизнесов и научного сообщества. Также предусмотрены меры по самоокупаемости объединенного фонда и оптимизации управления для масштабирования лучших практик на всей территории страны. Особое внимание уделено эффективности софинансирования венчурных фондов.

    Отдельные предложения МЦРИАП, не вошедшие в текущую редакцию закона, предполагается доработать в сотрудничестве с депутатами и заинтересованными сторонами в рамках рабочих групп.

