Astana Hub и АКФ «Парк инновационных технологий» объединяют

Законопроект о поддержке инноваций в РК одобрил сенат.

11 сентября 2025 года депутаты Сената Парламента РК одобрили изменения в законодательство по вопросам поддержки инновационной деятельности и государственной статистики. Документ включает поправки в Гражданский, Предпринимательский кодексы и восемь профильных законов, передает Uchet.kz.

Закон направлен на:

— объединение Astana Hub и АКФ «Парк инновационных технологий»

— реформирование системы финансирования

— развитие Единого окна для инноваторов и усиление венчурного рынка.

Одним из ключевых элементов является создание Единого окна национальной инновационной системы, включающего цифровые инструменты поддержки инноваторов, бизнесов и научного сообщества. Также предусмотрены меры по самоокупаемости объединенного фонда и оптимизации управления для масштабирования лучших практик на всей территории страны. Особое внимание уделено эффективности софинансирования венчурных фондов.

Отдельные предложения МЦРИАП, не вошедшие в текущую редакцию закона, предполагается доработать в сотрудничестве с депутатами и заинтересованными сторонами в рамках рабочих групп.