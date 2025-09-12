Более 200 тысяч педагогов прошли курс по использованию искусственного интеллекта

В Казахстане продолжается программа по повышению цифровой грамотности педагогов.

В начале учебного года обучение по использованию искусственного интеллекта в учебном процессе прошли свыше 200 тысяч учителей, из них около 140 тысяч уже получили свидетельства. Наибольшую активность показали педагоги Шымкента, а также Туркестанской и Жамбылской областей. Большинство участников составили учителя начальных классов.

Национальный центр повышения квалификации «Өрлеу» совместно с ЮНЕСКО адаптировал программу, разработанную на основе международного опыта, для казахстанских педагогов. Учителя осваивают инструменты искусственного интеллекта, учатся работать с промптами, планировать уроки, разрабатывать тесты и создавать учебные материалы, соблюдая при этом этические принципы.

Педагоги со всех регионов страны могут зарегистрироваться на сайте reg.orleu.edu.kz и пройти бесплатное онлайн-обучение на платформе LMS в любое удобное время.

Напомним — 21 ноября в Алматы пройдет конференция PROFIT Education Day, где будут обсуждаться информационные технологии в сфере образования РК.