    Более 200 тысяч педагогов прошли курс по использованию искусственного интеллекта

    В Казахстане продолжается программа по повышению цифровой грамотности педагогов.

    12 сентября 2025 10:05, Profit.kz
    Рубрики: Образование, Общество

    В начале учебного года обучение по использованию искусственного интеллекта в учебном процессе прошли свыше 200 тысяч учителей, из них около 140 тысяч уже получили свидетельства. Наибольшую активность показали педагоги Шымкента, а также Туркестанской и Жамбылской областей. Большинство участников составили учителя начальных классов.

    Национальный центр повышения квалификации «Өрлеу» совместно с ЮНЕСКО адаптировал программу, разработанную на основе международного опыта, для казахстанских педагогов. Учителя осваивают инструменты искусственного интеллекта, учатся работать с промптами, планировать уроки, разрабатывать тесты и создавать учебные материалы, соблюдая при этом этические принципы.

    Педагоги со всех регионов страны могут зарегистрироваться на сайте reg.orleu.edu.kz и пройти бесплатное онлайн-обучение на платформе LMS в любое удобное время.

    Напомним — 21 ноября в Алматы пройдет конференция PROFIT Education Day, где будут обсуждаться информационные технологии в сфере образования РК.

