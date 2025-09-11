Искусственный интеллект помогает мониторить цены на продукты в Карагандинской области

В регионе цифровые решения внедряются в различные сферы – транспорт, ЖКХ и др.

В социальной сфере запущен проект «Мониторинг цен на продукты» с использованием нейронной сети. Подробнее об этом рассказали на заседании по обсуждению послания Президента 2025.

«Глава государства в своем послании ставит задачу о необходимости внедрения искусственного интеллекта во все сферы экономики, а также проведения тотальной цифровизации. Для этого в регионе реализуется ряд ключевых проектов с использованием технологий искусственного интеллекта, имеющих важное значение для повышения уровня жизни населения и обеспечения социальной стабильности», — отметил руководитель управления информатизации, оказания государственных услуг и архивов Константин Ильницкий.

Он пояснил, как работает система автоматического сбора и анализа цен на социально значимые продовольственные товары. Нейронная сеть обрабатывает данные из онлайн-источников, в первую очередь с сайтов региональных торговых сетей. Полученная информация представляется в виде оперативных сводок и аналитических отчетов, что позволяет быстро реагировать на ценовые колебания и проводить углубленный анализ ситуации на потребительском рынке.

«На сегодняшний день ведется работа по автоматическому сбору цен на топливо, расширению перечня отслеживаемых продуктов и интеграции данных из кассовых чеков, что позволит охватить все торговые точки и весь ассортимент товаров, формируя реальную среднюю потребительскую корзину», — добавил Константин Ильницкий.

В сфере транспорта в пилотном режиме запущена система автоматизированного контроля состояния автомобильных дорог JoLScan. Компьютерное зрение анализирует видеопотоки с автомобильных видеорегистраторов, выявляет и классифицирует дефекты дорожного полотна, а также сравнивает их по векторным признакам для отслеживания истории. Также используется геолокация для привязки дефектов к карте. С помощью системы уже выявлено пять критических зон, требующих экстренного реагирования.

Еще одна цифровая система помогает бороться с пробками на дорогах. Интеллектуальная платформа контролирует и регулирует работу светофоров, что особенно важно в часы пик.

Кроме того, разработано мобильное приложение для инвентаризации зеленых насаждений в рамках национального проекта «Таза Казахстан». Система позволяет фиксировать координаты, характеристики и фото объектов, которые обрабатываются с помощью технологий компьютерного зрения и искусственного интеллекта.

Аким области Ермаганбет Булекпаев поручил продолжить эту работу и обеспечить цифровизацию и внедрение искусственного интеллекта во все сферы жизнедеятельности региона.

