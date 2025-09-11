В МЦРИАП назвали имя первого обладателя Digital Nomad Residency

В Казахстане выдан первый вид на жительство на 10 лет по программе.

Его обладателем стал Павел Филатов, Senior Analytics & BI Engineer с международным опытом, выбравший Казахстан для жизни и профессиональной деятельности.

Запущенная в январе 2025 года программа уже успела зарекомендовать себя как важный инструмент привлечения ведущих мировых специалистов в области цифровых технологий и искусственного интеллекта. Процедура оформления вида на жительство начинается онлайн через платформу международного инновационного кластера Astana Hub. Далее специалисты сопровождают заявителей, предоставляя консультативную поддержку на всех этапах, до полного завершения оформления в соответствии с законодательством РК.

На сегодняшний день подано более 270 заявок из 20 стран, включая США, Канаду, Францию, Турцию и государства СНГ. Лидерами по числу заявлений стали специалисты в области программирования, кибербезопасности, UI/UX-дизайна и DevOps.

«Программа Digital Nomad Residency дает по-настоящему редкую возможность объединить комфортные условия для жизни с динамично развивающейся технологической экосистемой. Мне особенно понравилось, что весь процесс оказался удобным и современным. Для IT-специалистов по всему миру это действительно открывает новые горизонты. Казахстан обладает огромным потенциалом для профессионального роста и международного сотрудничества, и для меня большая честь стать первым обладателем этого резидентства», — поделился Павел Филатов.

Напомним, что программа Digital Nomad Visa, а также ее продолжение в виде Digital Nomad Residency нацелены на привлечение «цифровых кочевников» в сферах высоких технологий, особенно — AI, Big Data, автоматизации и информационной безопасности.