С 2026 года Казахстан приступает к созданию цифровой карты недр

О цифровой трансформации и новых проектах рассказали в Минпроме.

В ходе заседания правительства министр промышленности и строительства РК Ерсайын Нагаспаев доложил о шагах по выполнению поручений, данных Президентом в послании 2025.

Министерство усиливает работу по развитию специальных экономических зон. На каждый тенге бюджетных вложений сегодня привлекается около 8 тенге частных инвестиций, а 1,4 тенге возвращается в бюджет в виде налогов. За годы работы СЭЗ реализовано 532 проекта на сумму порядка 10 трлн тенге, из них 85 — с иностранным участием. Объем прямых иностранных инвестиций составил около 800 млрд тенге.

«Мы должны сделать так, чтобы каждая специальная экономическая зона приносила ощутимую отдачу в виде инвестиций, рабочих мест и технологий. Для этого будем усиливать требования к инвесторам и привлекать к управлению ведущие международные компании», — подчеркнул Ерсайын Нагаспаев.

С 2026 года Казахстан приступает к созданию современной цифровой карты недр. Для этого в 2025 году уже выделены средства на проектно-сметную документацию. Карта будет включать данные аэрогеофизики, геохимии, спектрального анализа спутниковых снимков и другие источники.

Важным шагом станет запуск в Астане международно-аккредитованной геоаналитической лаборатории. На данный момент ведутся переговоры с RCI Inspection и PARAGON. Здесь разместят современные керно- и фондохранилища. Дополнительно в Жезказгане уже создано современное кернохранилище. В настоящее время рассматривается вопрос его передачи в управление Национальной геологической службы.

На сегодняшний день в стране оцифровано более 60% геологических данных, что составляет 2,7 млн единиц первичной информации за 2023–2024 годы. Полное завершение оцифровки запланировано на конец 2026 года. В работу также внедряются алгоритмы искусственного интеллекта для ускоренного анализа геоданных.

Важным элементом станет новый законопроект о геологоразведке и недропользовании, включающий 39 поправок в Кодекс «О недрах». Он уже прошел согласование в государственных органах и бизнес-сообществе, в ближайшее время будет внесен в мажилис.

В сфере жилищно-коммунального хозяйства предусмотрено внедрение механизмов доверительного управления объектов водоснабжения и водоотведения. Для этого будет подготовлено типовое соглашение, акиматы сформируют перечень объектов для передачи. Казахстан уже сотрудничает с международными компаниями Suez, Veolia и Aqualia. В Караганде, например, с Suez подписано соглашение по модернизации водоканала, включающее комплексный анализ и разработку плана модернизации.

В рамках Национального проекта модернизация коммунального хозяйства будет проводиться с применением цифровых решений. Планируется масштабное оснащение приборами учета домохозяйств и бизнеса, внедрение систем автоматизированного учета субъектами естественных монополий.

До конца текущего года будет завершено формирование правовой базы для Единой национальной цифровой платформы строительства. Она объединит все процессы — от планирования и экспертизы до контроля качества на этапе возведения объектов.

«Внедрение Единой цифровой платформы строительства позволит нам видеть картину отрасли в режиме реального времени — от первых проектных решений до сдачи объектов. Это обеспечит прозрачность, исключит излишнюю бюрократию и повысит качество жизни граждан», — отметил Ерсайын Нагаспаев.

