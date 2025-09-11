В Казахстане выявлено 69 зарубежных интернет-ресурсов, распространяющих нелицензионное ПО

В ЕАЭС выработают согласованный подход к пресечению нарушений в сети интернет.

В странах Евразийского экономического союза по итогам 2024 года выявлено 6,6 млн контрафактных товаров. Зафиксировано 1465 нарушений в сфере интеллектуальной собственности. Эти данные отражены в отчете о мониторинге правоприменительной практики в сфере защиты прав на объекты интеллектуальной собственности в странах ЕАЭС за 2024 год, который был представлен на заседании Консультативного комитета по интеллектуальной собственности при Коллегии ЕЭК.

Как отметил министр по экономике и финансовой политике ЕЭК Бахыт Султанов, наиболее часто подделывают товары, пользующиеся массовым спросом: «Антирейтинг возглавили товары повседневного спроса: одежда и обувь, бытовая техника, автозапчасти, а также парфюмерия и косметика. Именно эти категории наиболее уязвимы для нарушителей».

Участники заседания обсудили ключевые инициативы в сфере интеллектуальной собственности в рамках ЕАЭС. В фокусе внимания — выработка согласованных подходов к пресечению нарушений в сети интернет, создание поискового сервиса для проверки объектов промышленной собственности. Эти меры являются частью плана по реализации Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года и направлены на создание безопасной и прозрачной среды для бизнеса и потребителей.

Также обсуждались запуск единого таможенного реестра объектов ИС и введение системы регистрации товарных знаков и наименований мест происхождения товаров ЕАЭС. Кроме того, рассмотрена возможность организации электронного информационного обмена между таможенными органами и правообладателями и внесения изменений в Соглашение о порядке управления авторскими и смежными правами на коллективной основе.

Консультативный комитет по интеллектуальной собственности при Коллегии ЕЭК, в состав которого входят руководители профильных министерств и представители бизнеса стран-участниц, работает с 2012 года. Его ключевая задача — выработка согласованных решений в области защиты ИС в рамках ЕАЭС.

В отчетном периоде в Республике Казахстан выявлено 318 нарушений в сфере интеллектуальной собственности. Общий показатель выявленных нарушений почти в 2 раза превышает показатель 2023 года (165 нарушений). Выявлено 379 985 единиц контрафактной продукции, что на 26,7% больше показателя 2023 года и соответствует тенденции последних лет к увеличению выявляемости контрафактных товаров.

Большая часть контрафактной продукции ввозилась с территории Китая (99,1% контрафактных товаров). Доля других стран-источников контрафактной продукции составила 0,8% для товаров из Германии и 0,1% для товаров из Польши.

В 2024 году Агентством РК по финансовому мониторингу в сфере защиты прав интеллектуальной собственности зарегистрировано 2 досудебных расследования по признакам преступлений, предусмотренных статьями 198 и 222 Уголовного кодекса РК. Были установлены факты незаконного использования товарного знака, а также использования программного обеспечения, с причинением правообладателям совокупного ущерба в 35,7 млн тенге.

Вместе с тем отмечается, что на территории республики проводятся оперативно-профилактические мероприятия, направленные на выявление, пресечение и раскрытие преступлений, совершаемых с использованием информационных технологий. Органами внутренних дел РК особое внимание уделяется пресечению нарушений в сфере интеллектуальной собственности, совершаемых в сети интернет. В 2024 году выявлено 69 зарубежных интернет-ресурсов, распространяющих нелицензионное программное обеспечение. Информация о них внесена в информационную систему «Кибернадзор» для рассмотрения вопроса о блокировании доступа. Система «Кибернадзор» предназначена для систематизации проводимой государственными органами работы по выявлению, учету, оценке и блокированию противоправных материалов в сети интернет.