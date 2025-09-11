ОПГ получала доступ к телефонам казахстанцев и оформляла кредиты

От действий преступной группы пострадало более 40 жителей разных регионов страны.

В региональной прокуратуре рассказали о ликвидации организованной преступной группы, занимавшейся интернет-мошенничеством. Преступники по телефону представлялись сотрудниками служб безопасности банков. Затем, войдя в доверие, принуждали граждан установить в мобильном телефоне приложение AnyDesk для удаленного доступа и управления им. Далее мошенники использовали банковские приложения и оформляли кредиты, передает Zakon.kz.

От действий преступной группы пострадало более 40 жителей разных регионов страны. Сумма ущерба составила свыше 70 млн тенге.

Сотрудники прокуратуры призывают граждан быть бдительными и не доверять звонкам от якобы «служб безопасности банков», а также никогда не устанавливать сторонние приложения по просьбе незнакомцев.

14 ноября в Алматы пройдет конференция PROFIT Security Day, где будет обсуждаться информационная безопасность для бизнеса.