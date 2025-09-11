Сегодня в Алматы откроется Digital Wave 2025

В 11:00 в пространстве Event Space (ТРЦ Forum) начнется крупнейшее мероприятие в области digital-рекламы и маркетинга — Digital Wave 2025.

Одно из самых важных ежегодных мероприятий для digital-специалистов рекламно-медийной индустрии соберет лидеров рекламного и маркетингового рынка: агентства, digital сейлз-хаузы, технологические платформы и крупные бренды.

Прямую трансляцию мероприятия можно посмотреть на YouTube

В этом году участников ждет насыщенная программа, разделенная на 6 блоков:

— Обзор рынка цифровой рекламы.

— Стратегия, планирование, аналитика.

— ИИ без теории: что работает прямо сейчас.

— Retail media.

— Programmatic Guide: отличия платформ, главные тренды развития.

— Digital-upgrade: новые подходы и инструменты.

В конце деловой программы состоится обмен мнениями профессионалов в формате баттл «GenZ против GenY».

Завершится мероприятие церемонией вручения награды Digital Jedi 2025. Лучшего digital-специалиста страны определит жюри, состоящее из опытных профессионалов. Ему будет вручен приз Smart — колонка Яндекс Станция 2 от Yandex Ads.

После конференции участников и гостей будет ждать нетворкинг на террасе с фуршетом и лотереей, а также долгожданный караоке-баттл. Церемонию вручения награды и караоке-баттл будет по традиции вести Сергей Ремеле, Head of Creative Okori.

Ознакомиться с программой, спикерами, другими деталями Digital Wave 2025 можно на сайте мероприятия.

Организатор Digital Wave — Центрально-Азиатская Рекламная Ассоциация.

Генеральный партнер — Bidease, платформа премиальной In-App-рекламы с доступом к глобальной мобильной экосистеме, которая помогает брендам находить аудиторию по всему миру с помощью технологий искусственного интеллекта и машинного обучения.

Официальные партнеры:

— Admixer Media — официальный реселлер Google Ads в Казахстане. Admixer Media является частью группы компаний Admixer Advertising. Команда сертифицированных специалистов предоставляет бесплатную экспертную поддержку, консультации и обучение, помогая рекламодателям и агентствам максимально эффективно использовать возможности Google Ads для достижения своих бизнес-целей.

— IAS — Integral Ad Science (IAS) — глобальный лидер в области верификации и анализа качества и эффективности интернет-рекламы. Компания имеет прямые интеграции с лидерами рынка — Google, Meta, TikTok и другими — а также с локальными поставщиками.

— Forte — банк, который помогает людям, поддерживает предпринимателей̆ и думает о будущем. Представлен во всех регионах Казахстана и помогает миллионам клиентов в решении их финансовых задач.

Event-партнер — EZ Solutions, крупнейшее ивент-агентство в корпоративном секторе Казахстана и Центральной Азии с более чем 20-летним опытом. Организует маркетинговые, бизнес-, PR- и HR-мероприятия, превращая их в стратегический инструмент для достижения целей клиента.

Креативный партнер — Team of creators, креативная студия, в которой мастера воплощают удивительные идеи через проекции, создавая визуальные инсталляции.

ЦАРА благодарит Beverage-Партнера Tassay за предоставление прохладительных напитков.

Информационные партнеры: КТК, BlueScreen, Optimism.kz, Nur.Kz, Qazaqpress.kz, Bizmedia, Деловой Казахстан, Exclusive.kz, Marketing.uz, PROFIT.kz, Stan.kz, Marcom club, WE project, Tribune.kz, Zakon.Kz, BES.Media.