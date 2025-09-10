Первый в РК Центр оформления электронных подписей для россиян открылся в Астане

Проект реализуется в партнерстве с Россотрудничеством, в список стран также вошли Армения, Кыргызстан и Узбекистан.

Казахстан стал одной из четырех стран, где открылся первый центр по выдаче квалифицированной электронной подписи. Центр открыт в рамках проекта поддержки российских граждан за рубежом, он упрощает дистанционные процессы по ведению документооборота, открытию счетов в российских банках, вход в сервисы Госуслуг, сделки с недвижимостью в России и многие другие, передает Sputnik.

«Выдачу КЭП за рубежом осуществляет УЦ „Основание“ в соответствии с постановлением правительства РФ „О проведении эксперимента по реализации возможности получения квалифицированных сертификатов ключей проверки электронных подписей гражданами Российской Федерации за пределами Российской Федерации“», — сообщили в посольстве.

КЭП в Казахстане можно получить в точке оформления УЦ «Основание» по адресу: г. Астана, ул. Кенесары, д. 39, «Русский дом в Астане». Необходима предварительная запись на сайте. Чтобы оставить заявку на получение электронной подписи, потребуются данные паспорта, ИНН, СНИЛС. Для прохождения процедуры идентификации потребуется один из документов, подтверждающих личность (паспорт РФ или загранпаспорт).