Как ускорить работу с клиентами в ритейле в 5 раз: опыт Bosch на ресурсах Servercore

Servercore, международный провайдер IT-инфраструктуры, объявил о сотрудничестве с компанией Bosch. Дистрибьютор инструментов и бытовой техники немецкого бренда развернул свои проекты на облачных серверах Servercore и успешно автоматизировал ключевые бизнес-процессы. Это позволило в 5 раз ускорить цикл взаимодействия с клиентами и улучшить пользовательский опыт покупателей ритейлера.

Bosch более 15 лет развивает свой бизнес на рынке Центральной Азии и управляет большой сетью физических магазинов. Кроме того, компания активно ведет онлайн-торговлю, предлагая бытовые приборы как на своем официальном сайте, так и на крупных маркетплейсах. Компания активно развивает свои филиалы в Республике Узбекистан — для поддержания клиентской базы объемом более 60 тысяч человек и ежемесячного онлайн-трафика свыше 300 тысяч визитов компании важно эффективно обрабатывать большие объемы данных и размещать свои IT-системы на надежных серверах с высокой производительностью.

«При автоматизации бизнес-процессов нашей компании понадобился надежный провайдер и наш технологический партнер рекомендовал нам Servercore. Мы довольны качеством обслуживания, условиями оплаты облачных ресурсов, а также качеством и скоростью технической поддержки. После успешного опыта с основным проектом мы перенесли IT-инфраструктуру другого проекта к Servercore и справились с миграцией за 24 часа», — отмечает Мансур Шарапов, руководитель IT-департамента компании Bosch.

Активное развитие в сторону цифровизации бизнеса и оптимизации работы с клиентами требует внедрения специализированных внутренних и внешних сервисов, производительность которых зависит от IT-систем компании. Поэтому важно выбирать надежные и гибкие серверы с высоким уровнем доступности и возможностью быстрого масштабирования в периоды высокого сезона продаж. Servercore в свою очередь гарантирует отказоустойчивость облачных серверов на уровне 99,98% по SLA и обеспечивает круглосуточную стабильную работу как корпоративных, так и внешних клиентских сервисов.

В процессе ведения розничной онлайн- и офлайн-торговли генерируется большое количество персональных данных, поэтому для ритейлеров крайне важно работать с провайдерами, чьи серверы физически расположены на территории Узбекистана. Для Bosch также было важно, чтобы IT-инфраструктура соответствовала стандарту PCI DSS для обеспечения безопасного хранения данных платежных карт в 1С-Бухгалтерии.

«Ритейл сектор в Узбекистане стремительно развивается и меняется, теперь компаниям нужно быть ближе к своим покупателям не только физически, но и в цифровом плане. Именно поэтому мы стремимся гибко подходить к вопросам сопровождения IT-инфраструктуры наших клиентов и предлагаем им решения, адаптированные под специфику бизнеса», — добавил Суннат Шамуратов, директор по развитию бизнеса в Servercore.

Узнать больше о проекте можно на сайте Servercore.