В ИС налоговых органов будет применяться биометрическая идентификация

Порядок использования средств биометрической идентификации в информационных системах налоговых органов определяется уполномоченным органом.

15 июля 2025 года Главой государства подписан Закон «Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс). При этом пункт 1 статьи 19 Налогового кодекса дополнен подпунктом 11, согласно которому налоговые органы вправе применять средство биометрической идентификации в информационных системах налоговых органов при налоговом администрировании, передает Учет.kz.

Также Министерство финансов РК разработало и вынесло на обсуждение проект приказа «Об утверждении Правил использования средств биометрической идентификации в информационных системах органов государственных доходов».

Ожидаемым результатом проекта является содействие налогоплательщикам по исключению факта осуществления взаиморасчетов с компаниями, имеющими наибольшую вероятность риска выписки фиктивных счетов-фактур.