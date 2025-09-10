Пилотный проект «Цифровой НДС» продлят

Обсуждение проекта приказа продлится до 22 сентября 2025 года на портале «Открытые НПА».

Министерство финансов РК разработало и вынесло на обсуждение проект совместного приказа министра финансов и министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности «О внесении изменений в совместный приказ министра финансов Республики Казахстан от 16 сентября 2024 года № 628 и министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан от 23 сентября 2024 года № 575/НҚ «Об утверждении Правил и сроков реализации пилотного проекта по модернизации и совершенствованию оказания государственной услуги «Возврат налога на добавленную стоимость из бюджета» («Цифровой НДС»)». Он направлен на продление срока действия пилотного проекта по модернизации и совершенствованию оказания государственной услуги «Возврат налога на добавленную стоимость из бюджета» («Цифровой НДС») для полноценной автоматизации процессов и оценки результатов, передает Uchet.kz.

Цель проекта — доработка действующих правил для более четкого урегулирования действий участников пилота, в частности, при:

— осуществлении предоплаты на основании электронного договора;

— внесении корректировок в электронные счета-фактуры.

Кроме того, в целях проведения дополнительного анализа и тестирования механизмов предлагается продлить срок реализации пилотного проекта до 31 декабря 2026 года.

Вносимые дополнения позволят устранить выявленные в ходе пилотного проекта неопределенности, повысить прозрачность процедур и обеспечить единообразие практики применения электронных документов.