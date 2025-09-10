Следите за новостями

Цифра дня

На 125,3 млрд тг. оказано услуг связи в июле 2025 года

    МЦИРИАП разработало поправки по либерализации криптоиндустрии

    В рамках реализации поручений Главы государства по развитию криптоиндустрии министерством проводится работа в нескольких направлениях.

    10 сентября 2025 13:30, Profit.kz
    Рубрики: Общество

    Одним из основных является реализация законодательных инициатив, где МЦИРИАП разработаны поправки по либерализации криптоиндустрии и привлечению инвестиций в сегмент цифрового майнинга.

    В частности, поправки включают в себя:

    — легализацию выпуска и оборота на территории РК;
    — введение лицензирования криптообменников на территории РК;
    — исключение обязательства о реализации в МФЦА добытых цифровых активов майнерами;
    — реализацию проекта «Программа 70/30» по модернизации электростанций.

    Дополнительно Министерством реализуется ряд инициатив, направленных на развитие криптоиндустрии в Казахстане. Среди ключевых проектов: CryptoCity; государственный майнинг; криптофонд; стейблкоин в национальной валюте; токенизация реальных активов.

    Подписывайтесь на каналы Profit.kz в Facebook и Telegram.