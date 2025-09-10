МЦИРИАП разработало поправки по либерализации криптоиндустрии

В рамках реализации поручений Главы государства по развитию криптоиндустрии министерством проводится работа в нескольких направлениях.

Одним из основных является реализация законодательных инициатив, где МЦИРИАП разработаны поправки по либерализации криптоиндустрии и привлечению инвестиций в сегмент цифрового майнинга.

В частности, поправки включают в себя:

— легализацию выпуска и оборота на территории РК;

— введение лицензирования криптообменников на территории РК;

— исключение обязательства о реализации в МФЦА добытых цифровых активов майнерами;

— реализацию проекта «Программа 70/30» по модернизации электростанций.

Дополнительно Министерством реализуется ряд инициатив, направленных на развитие криптоиндустрии в Казахстане. Среди ключевых проектов: CryptoCity; государственный майнинг; криптофонд; стейблкоин в национальной валюте; токенизация реальных активов.