МЦИРИАП разработало поправки по либерализации криптоиндустрии
В рамках реализации поручений Главы государства по развитию криптоиндустрии министерством проводится работа в нескольких направлениях.
Одним из основных является реализация законодательных инициатив, где МЦИРИАП разработаны поправки по либерализации криптоиндустрии и привлечению инвестиций в сегмент цифрового майнинга.
В частности, поправки включают в себя:
— легализацию выпуска и оборота на территории РК;
— введение лицензирования криптообменников на территории РК;
— исключение обязательства о реализации в МФЦА добытых цифровых активов майнерами;
— реализацию проекта «Программа 70/30» по модернизации электростанций.
Дополнительно Министерством реализуется ряд инициатив, направленных на развитие криптоиндустрии в Казахстане. Среди ключевых проектов: CryptoCity; государственный майнинг; криптофонд; стейблкоин в национальной валюте; токенизация реальных активов.