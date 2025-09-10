Число проектов Цифрового тенге увеличат

На заседании правительства Олжас Бектенов высказался о необходимости расширения сферы применения цифрового тенге - в рамках поручений Президента, данных в послании народу Казахстана.

По словам премьера, планируется расширить сферу применения цифрового тенге в государственных проектах и финансировании из Нацфонда.

«В отдельных регионах проводятся пилотные проекты с использованием цифрового тенге. Этот вопрос находится на моем личном контроле. Для обеспечения прозрачности и прослеживаемости финансовых трат мы намерены увеличить количество проектов с использованием цифрового тенге. Первым руководителям госорганов необходимо принять все исчерпывающие меры по расширению сфер и увеличению проектов, финансируемых за счет бюджета, а также Нацфонда с использованием инструмента цифрового тенге», — заявил премьер-министр.