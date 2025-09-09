Куанышбек Есекеев назначен помощником Президента РК

Он освобожден от ранее занимаемой должности — с июня 2024 года он являлся советником Президента.

9 сентября указом Главы государства Есекеев Куанышбек Бакытбекович назначен помощником Президента Республики Казахстан. Он освобожден от ранее занимаемой должности — с июня 2024 года он являлся советником Президента.

Куанышбек Есекеев родился 10 июня 1975 года. В 1996 году окончил КазНУ имени аль-Фараби по специальности «прикладная математика». Является кандидатом математических наук. С 1998 по 2002 год руководил департаментом информационных технологий в ЗАО «Казахойл», РГП «Казахстан темір жолы». В 2002 году поступил на государственную службу. Курировал вопросы информатизации в должности директора департамента в министерствах финансов и экономики и бюджетного планирования. 13 мая 2004 года назначен заместителем председателя Агентства Республики Казахстан по информатизации и связи. С октября 2006 по февраль 2007 года исполнял обязанности председателя АИС. С февраля 2007 года по март 2010 года являлся председателем Агентства по информатизации и связи. С 15 марта 2010 года по 10 июня 2024 года являлся председателем правления АО «Казахтелеком».