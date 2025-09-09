Следите за новостями

    Казахстанцев предупредили об опасности ИИ

    Поддельные видео, фейковые рекламные объявления, инвестиционные проекты и интернет-уведомления, созданные с использованием искусственного интеллекта, берут на вооружение мошенники.

    9 сентября 2025 10:04, Profit.kz
    Рубрики: Интернет, Безопасность, Общество

    В Департаменте полиции Туркестанской области граждан предупреждают о растущей угрозе использования преступниками технологий искусственного интеллекта. Мошенники с помощью ИИ создают поддельные видео и голосовые записи (deepfake) и пытаются обмануть граждан, передает Zakon.kz.

    Кроме того, участились случаи кражи персональных данных через чат-ботов, представляющихся сотрудниками банков или государственных органов. Фейковые рекламные объявления, инвестиционные проекты и интернет-уведомления, созданные с использованием искусственного интеллекта, также приводят к финансовым потерям граждан.

    «В связи с этим призываем граждан соблюдать меры предосторожности: не предоставляйте персональные данные незнакомым лицам, не доверяйте подозрительным звонкам и сообщениям, проверяйте информацию только через официальные источники, в случае угрозы обращайтесь по номеру 102», — обратились к гражданам в ДП Туркестанской области.

    В полиции также заявили, что искусственный интеллект — это требование времени, однако существует и риск его использования в преступных целях. Поэтому необходимо проявлять бдительность и строго соблюдать меры предосторожности.

    Напомним — 14 ноября в Алматы пройдет конференция PROFIT Security Day, посвященная теме информационной безопасности для бизнеса.

