В селе Алгабас запустили общественный Wi-Fi через спутник

Точка работает на базе негеостационарной спутниковой системы OneWeb.

В селе Алгабас Акмолинской области запущена общественная точка Wi-Fi, работающая через негеостационарные спутниковые системы OneWeb. Инициатива реализована Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК в рамках национального проекта «Доступный интернет».

Одним из ключевых направлений проекта является подключение к интернету отдаленных и малонаселенных сел. В такие населенные пункты нецелесообразно проводить волоконно-оптические линии или устанавливать мобильные станции. Использование этой технологии позволяет обеспечить высокоскоростной и стабильный интернет даже там, где другие решения невозможны.

Теперь жители смогут пользоваться всеми возможностями цифровых сервисов: онлайн-образованием, электронными госуслугами и свободным общением с близкими.

«Раньше в нашей деревне связи совсем не было. Чтобы поймать сигнал, мы поднимались на вершину горы в трех километрах отсюда. Теперь в селе есть интернет. Мы уже успели связаться с родственниками», — рассказала одна из жительниц села.

В рамках национального проекта с применением НГСО-технологий планируется подключить 504 села. Из них 176 уже подключено через спутники KazSat. Еще 328 сел будут подключены через систему OneWeb. Запуск в селе Алгабас стал одним из первых шагов в этом направлении.

