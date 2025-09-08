Доходы от услуг связи в Казахстане в январе-июле 2025 года

Интернет-услуги по итогам июля составляют 58,6% от всех доходов отрасли.

Январь-июль 2025

По данным Бюро национальной статистики РК, в январе-июле 2025 года объем оказанных услуг связи в Казахстане составил 843,6 млрд тенге, что на 12% больше объема услуг связи в Казахстане в январе-июле 2024 года.

Объем услуг местной телефонной связи за анализируемый период составил 15,8 млрд тенге, что находится примерно на 9% ниже объема аналогичного периода 2024 года (здесь и далее); услуг сети интернет — 495 млрд тенге (на 26% больше); услуг сотовой связи — 133 млрд тенге (+10%). Прочие телекоммуникационные услуги достигли отметки 128 млрд тенге (-15%).

Как и ранее, услуги сети интернет, услуги сотовой связи и прочие телекоммуникационные услуги — флагманы рынка. «Большая тройка» концентрирует в себе около 89,7% всего рынка телекоммуникаций республики – очередной новый максимум за всю историю наблюдений.

Июль 2025

Услуг связи в июле 2025 года, опираясь на данные Бюро национальной статистики, оказано на сумму 125,3 млрд тенге, что на 11% больше объема в июле 2024 года. Рассмотрим компоненты рынка. Выручка от услуг междугородной и международной телефонной связи составила 1,28 млрд тенге против 1,315 млрд тенге годом ранее (-3%). Доходы в секторе местной телефонной связи составили 2,24 млрд тенге (-13%). От услуг интернета операторы выручили почти 75,2 млрд тенге (+26%); от услуг по распространению программ по инфраструктуре кабельной, по сетям беспроводным и через спутник — 4,1 млрд тенге (-6%); от услуг мобильной связи — 19,6 млрд (+12%); от прочих телекоммуникационных услуг — 18,5 млрд тенге против 21,8 млрд тенге за аналогичный период прошлого года (-15%).

Уровень проникновения телеком-сервисов

В июле 2025 года число абонентов фиксированного интернета составило 3,24 млн единиц (в скобках здесь и далее сравнение с предыдущим месяцем — 100,1%), абонентов сотовой связи — 26,75 млн единиц (100,3%), абонентов сотовой связи, имеющих доступ к широкополосному интернету — 19 млн единиц (99,9%). Таким образом, уровень проникновения широкополосного интернета среди абонентов мобильной связи оставил 71%.

Самое главное

