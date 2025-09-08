В Казахстане внедрят единую цифровую систему учета миграционных потоков

На качество прогнозирования и эффективность решений в сфере регулирования рынка труда и миграции влияет отсутствие системы централизованного учета.

Касым-Жомарт Токаев поручил правительству внедрить единую цифровую систему учета миграционных потоков как внутри страны, так и из-за рубежа, отметив, что неконтролируемая внутренняя и внешняя миграция создает колоссальную нагрузку на инфраструктуру крупнейших городов, которые являются точками притяжения граждан.

«Наглядный пример — Астана. Только за последние три года численность жителей столицы увеличилась более чем на 250 тысяч человек, том числе в прошлом году — почти на 100 тысяч. В этом году прирост может превысить и эту без того высокую отметку. Ежедневная нагрузка на инфраструктуру города фактически формируется из расчета практического обслуживания 1,9 млн жителей, при официальной численности в 1,5 млн человек. Другими словами, более 400 тысяч человек, население среднего по численности города, обслуживается столицей вне всяких планов. Под угрозой находится устойчивость систем теплоснабжения и водообеспечения города. На фоне бездействия акимов ряда областей, пустивших излишки средств, полученных от поступления корпоративных налогов, на такие неэффективные проекты, как, например, выкладку брусчатки, люди естественно тянутся в столицу, где предоставляются социальные услуги и льготы. Эта ситуация сопровождается серьезными проблемами. В разы возросла численность социально уязвимых граждан, расходы на социальную поддержку растут быстрее доходов бюджета, а доля социальных обязательств приближается к критическому уровню», — заявил Президент.

По его словам, для исправления ситуации требуются кардинальные меры. Необходимо провести детальный анализ причин миграционного оттока из регионов в столицу, принять решения, направленные на создание альтернативных центров социального и экономического притяжения в стране. Критически важно заняться детальным изучением демографических тенденций, принимать решения, рассчитанные на многие годы вперед.

«Но в этой сфере тоже не налажен должный учет и анализ данных, что затрудняет прогнозирование потребностей рынка труда, планирование развития инфраструктуры и решение других важных задач. На базе АСПИР следует создать Центр анализа и прогнозирования демографических процессов с внедрением инструментария больших данных и технологии искусственного интеллекта», — сделал поручения Глава государства.