Повысить эффективность спутникового мониторинга сельхозземель за счет ИИ поручил Президент

Решение о распределении земли должно приниматься в цифровом формате на основе электронных конкурсов.

В Казахстане с 2022 года было возвращено в общей сложности свыше 13,5 миллиона гектаров сельхозугодий. Однако из возвращенных земель акиматами перераспределено новым землепользователям только 6 миллионов гектаров. Касым-Жомарт Токаев заявил, что неиспользуемые ранее сельхозземли должны стать центрами производства, инвестиций и занятости.

«Стратегическим ресурсом, который должен работать на развитие страны и благополучие всех граждан, безусловно, является земля. Мною была инициирована масштабная работа по изъятию неиспользуемых и незаконно полученных земель сельхозназначения с их последующим перераспределением. Земля не должна оставаться без хозяина, землю нужно выдать только тем, кто осознает ее ценность. Задача акиматов — до середины 2026 года вовлечь в постоянный оборот все возвращенные сельхозугодья. Эта мера позволит также решить проблему нехватки пастбищ. А для искоренения злоупотреблений и бюрократии в земельных отношениях необходимо коренным образом изменить механизм предоставления сельхозземель. Решения о распределении земли должны приниматься в цифровом формате на основе электронных конкурсов. Правительству необходимо до конца года предложить соответствующие изменения в законодательство», — поставил задачу Президент.

По его словам, в этой сфере особенно важно шире использовать цифровые технологии. Уже сейчас космический мониторинг и геоаналитика помогают выявлять неиспользуемые земли и возвращать их в оборот. Нужно двигаться дальше, внедряя современные технологии. Теперь стоит задача повысить эффективность спутникового мониторинга сельхозземель с применением искусственного интеллекта. На базе ИИ должна проводиться аналитика качества земель, урожайности, состояния и распределения сельхозкультур.

«Это касается и лесного хозяйства. В СКО обнаружено 9 тысяч гектаров бесхозного леса. Кроме того, следует создать единую цифровую карту земельных ресурсов с интеграцией кадастровых данных, сведений по недропользованию и инфраструктуре», — поручил Глава государства.

Он также затронул тему роста АПК и, в частности — развитие прикладной аграрной науки. Сейчас в Казахстане при значительных бюджетных вложениях отдача от агронауки все еще остается низкой. Уровень коммерциализации разработок не превышает 17%, а работать в эту сферу идет всего 40% профильных выпускников.

«Нужен четкий план развития агронауки, нацеленный на применение цифровых технологий и существенное повышение производительности отрасли», — заявил Президент.