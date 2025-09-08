Следите за новостями

    В Казахстане появится Министерство искусственного интеллекта

    Оно должно стать флагманом нового технологического уклада.

    8 сентября 2025 13:22, Profit.kz
    Выступая с ежегодным посланием на совместном заседании палат парламента, Президент РК заявил о том, что Казахстан должен стать полноценной цифровой страной за три года. На основе масштабной цифровизации и активного внедрения технологий искусственного интеллекта необходимо осуществить модернизацию экономики. И в качестве первого шага необходимо ускорить принятие Цифрового кодекса.

    Этот документ определит ключевые направления цифровизации, включая искусственный интеллект, платформенную экономику, использование больших данных и другие аспекты.

    «Чтобы стать частью нового технологического уклада, потребуется перестроить всю систему государственного управления c многократным повышением ее прозрачности, эффективности, человекоцентричности. Поэтому считаю, что на базе действующего профильного министерства нужно образовать Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития, которое должен возглавить специалист в ранге заместителя Премьер-министра», — заявил Касым-Жомарт Токаев.

    Перед правительством ставится задача обеспечить тотальное внедрение искусственного интеллекта для модернизации всех сфер экономики.

