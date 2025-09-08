Следите за новостями

    Банки будут отчитываться по переводам иностранным интернет-компаниям ежеквартально

    Обсуждение проекта приказа продлится до 16 сентября на портале «Открытые НПА».

    8 сентября 2025 12:00, Profit.kz
    Рубрики: Бизнес, Общество

    Министерство финансов Республики Казахстан разработало и вынесло на обсуждение проект приказа «Об утверждении Правил, сроков и форм предоставления органу государственных доходов платежными и банковскими организациями сведений об итоговых суммах платежей и переводов за квартал, осуществленных в пользу и в разрезе иностранных компаний, осуществляющих деятельность посредством интернет-площадки на территории Республики Казахстан», передает Uchet.kz.

    В целях реализации нового Налогового кодекса устанавливаются правила, сроки и форма предоставления органу государственных доходов платежными и банковскими организациями сведений об итоговых суммах платежей и переводов за квартал, осуществленных в пользу и в разрезе иностранных компаний, осуществляющих деятельность посредством интернет-площадки на территории РК.

    Ожидаемый результат проекта — совершенствование налогового администрирования путем внедрения дистанционных методов контроля лиц, осуществляющих электронную торговлю путем получения сведений от банковской и платежной организации. Это позволит эффективно управлять рисками без проведения документальных проверок.

