Первый в Казахстане автономный суперкомпьютер с ИИ представили в Астане

Система позволяет пользователям создавать целые команды цифровых агентов.

В Астане состоялась презентация первого в Казахстане автономного суперкомпьютера NeuroBox. Он создан для того, чтобы госорганы, компании и исследовательские центры могли работать с ИИ в полностью автономном и защищенном режиме — без подключения к интернету. Особенность NeuroBox — закрытый контур, который обеспечивает абсолютную информационную безопасность. Все вычисления происходят внутри системы, без риска утечки данных, передает Sputnik.

Система объединяет разные нейросети в едином пространстве. Это позволяет пользователям создавать целые команды цифровых агентов. Один агент анализирует данные, другой пишет тексты, третий — отвечает за планирование,

Основатели компании NeuroBox — Александр Пан и Толеген Омарбеков. Над проектом сначала работало всего пять человек, сейчас команда выросла до 30. Все сотрудники компании — казахстанцы.

«Создание собственного суперкомпьютера — это шаг к цифровой независимости Казахстана. Мы доказали, что способны создавать высокотехнологичные продукты мирового уровня, которые работают автономно и решают самые сложные задачи в области искусственного интеллекта», — отметил Толеген Омарбеков.

«Мы привыкли к чат-ботам, которые работают поодиночке. Будущее — за коллективным разумом, где специализированные агенты взаимодействуют между собой, как члены одной команды», — добавил Александр Пан.