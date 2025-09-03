Договор купли-продажи авто можно оформить в мобильном приложении «ЦОН»

Новый сервис доступен со 2 сентября, он реализован в целях цифровизации государственных услуг и повышения их качества.

Ранее для заключения договора купли-продажи транспортных средств граждане подписывали письменную форму сделки с использованием QR-кода в отделах обслуживания населения. Теперь этот процесс доступен через сервис «Договор купли-продажи авто» в приложении «ЦОН». Договор составляется и подписывается электронной цифровой подписью продавца и покупателя.

Договор можно заключить заранее, еще до посещения специализированного ЦОН, что позволяет значительно сократить время ожидания и упростить процесс получения услуги. После оформления в приложении подписанный договор необходимо предоставить в спецЦОН для завершения процедуры регистрации транспортного средства. Кроме того, запись о заключенном договоре навсегда сохраняется в истории сервиса, обеспечивая прозрачность и возможность последующей проверки.

При этом обеспечивается юридическая значимость документа, защита персональных данных и исключение ошибок благодаря автоматической проверке сведений и интеграции с государственными базами данных, что помогает предотвратить распространенные риски, такие как подделка документов, технические ошибки при заполнении и оформлении договора.

Стоимость оформления одного договора составляет 1 500 тенге. Доступ к сервису предоставляется после авторизации по ИИН и номеру телефона.