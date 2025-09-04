Мажилис взял в работу проект Цифрового кодекса

Кодекс и сопутствующие законопроекты инициированы депутатами парламента РК.

Проект Цифрового кодекса, а также сопутствующие законопроекты разработаны в целях реализации Послания главы государства от 1 сентября 2023 года, передает Zakon.kz.

Депутат Мажилиса Нуртай Сабильянов подчеркнул: «Проект Цифрового кодекса состоит из 10 глав и направлен на регулирование отношений в цифровой среде, в том числе по видам объектов правоотношений, субъектам цифровой среды, цифровой идентификации, контролю и управлению рисками, а также обеспечению безопасности личности, общества и государства в цифровом пространстве».

Сопутствующими проектами закона предусматриваются дополнения, касающиеся определения и соблюдения принципов проактивности и экстерриториальности в процессах оказания госуслуг, а также введение административной ответственности за несоблюдение установленных требований.