Казахстан и Energy China заключили соглашение о строительстве солнечной электростанции на 300 МВт

Она будет расположена в Сауранском районе Туркестанской области.

В рамках восьмого заседания Казахстанско-Китайского делового совета в Пекине состоялось подписание ключевых коммерческих документов по проекту строительства крупной солнечной электростанции мощностью 300 МВт в Туркестанской области. Церемония подписания Соглашения об инвестициях и Договора о покупке электроэнергии между Министерством энергетики РК и компанией China Energy Engineering Group прошла в присутствии Касым-Жомарта Токаева, что подчеркивает высокий государственный приоритет данного проекта.

Новая солнечная электростанция будет расположена в Сауранском районе Туркестанской области. Объем инвестиций в проект составит около 320 млн долларов. Реализация запланирована на 2025–2026 годы. Проект направлен на укрепление энергетической безопасности южных регионов Казахстана, развитие «зеленой» генерации и является одним из практических итогов переговоров, которые министр энергетики Ерлан Аккенженов провел накануне с руководством ведущих китайских энергетических корпораций.

«Сегодняшнее подписание является практическим результатом нашей совместной работы и символом углубления стратегического партнерства с Китаем в сфере „зеленой“ энергетики. Этот проект укрепит нашу энергосистему, создаст новые рабочие места и станет важным шагом на пути к достижению целей по углеродной нейтральности», — прокомментировал событие Ерлан Аккенженов.

Строительство новой СЭС внесет весомый вклад в диверсификацию энергетического баланса страны и достижение стратегических показателей по увеличению доли возобновляемых источников энергии. Реализация проекта также будет способствовать дальнейшему развитию технологических компетенций в сфере ВИЭ в Казахстане и укрепит статус страны как регионального лидера в переходе к «зеленой» экономике.