В Кыргызстане появится цифровой сервис, где можно узнать о бесплатных медуслугах

Цифровой сервис будет интегрирован в мобильное приложение Тундук и доступен каждому гражданину.

Председатель кабмина КР Адылбек Касымалиев поручил в течение 100 дней внедрить цифровой сервис «Саламаттык укугу» (Право на здоровье). Об этом стало известно в ходе аппаратного совещания администрации президента. Уточняется, что разработка должна повысить доступ населения к гарантированным услугам здравоохранения, передает Sputnik.

«Многие граждане не знают о своих правах на бесплатные и льготные медицинские услуги, предусмотренные программой госгарантий. Это приводит к тому, что люди вынуждены оплачивать их, хотя они должны предоставляться бесплатно, или обращаться в частные клиники, что создает дополнительную финансовую нагрузку на семьи», — добавил Касымалиев.

Он подчеркнул, что задача кабмина — чтобы каждый гражданин четко знал свои права и мог в полной мере пользоваться услугами, гарантированными государством.

«Цифровой сервис будет интегрирован в мобильное приложение Тундук и доступен каждому гражданину. Он позволит быстро получать персонализированную информацию о медицинских правах и об услугах, избегая необходимости поиска информации в различных источниках или траты времени на консультации», — добавил глава кабмина.